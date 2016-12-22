Туркменская делегация посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2-3 ноября представительная делегация Туркменистана посетила с визитом Катар, где прошли туркмено-катарские политические консультации по линии внешнеполитических ведомств, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных мероприятий актуальными направлениями развития межгосударственного сотрудничества были названы политика, экономика и торговля, наука, образование и культура, ТЭК, инвестиции и финансы, текстильная индустрия, транспорт и спорт.

Кроме того, туркменская делегация была принята Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамад Аль-Тани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"