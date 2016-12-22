МИД Туркменистана посетила делегация Узбекистана

АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, председателем правления АО "Узавтосаноат" Улугбеком Розукуловым.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития туркмено-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, в этот же день глава делегации Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"