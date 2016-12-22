Туркменский лидер провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено подведению итогов социально-экономического развития страны за истекший период текущего года.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители озвучили основные показатели развития национальной экономики, осветили текущее положение дел во всех отраслях народного хозяйства.

За допущенные недостатки в работе вверенных им структур глава государства объявил выговоры председателю Государственного концерна "Туркменнебит" Т.Бегджанову и генеральному директору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Б.Алымову.

По итогам мероприятия туркменский лидер подписал постановление об утверждении плана проведения в предстоящем 2017 году выставок, ярмарок, конференций и фестивалей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"