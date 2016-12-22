В Ашхабаде обсуждены вопросы развития туркмено-корейского сотрудничества в сфере технологий

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября в Ашхабаде состоялся туркмено-корейский форум, который был организован в рамках конференции "Технологическое сотрудничество и предложения в сферах энергетики, транспорта и промышленности", для участия в которой в Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация Республики Корея.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества в индустриально-технологической области, участия корейских партнеров с реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"