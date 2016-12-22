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В Ашхабаде обсуждают вопросы борьбы с браконьерством на Каспии
08.11.2016 12:25

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября в Ашхабаде начало двухдневную работу 1-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море, в котором принимают участие представители 5 прикаспийских государств - России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана.

Заседание посвящено выработке правовой основы по борьбе с браконьерством на Каспии, поддержанию экологического равновесия акватории.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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