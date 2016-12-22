МИД Туркменистана посетила делегация Польши

МИД Туркменистана посетила делегация Польши08.11.2016 13:33
АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Марек Цалка, прибывший с рабочим визитом в Ашхабад во главе представительной делегации своей страны.
Встреча была посвящена вопросам углубления межгосударственного сотрудничества в сфере экономики, активизации консульского взаимодействия между двумя странами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"