МИД Туркменистана посетила делегация Польши

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Марек Цалка, прибывший с рабочим визитом в Ашхабад во главе представительной делегации своей страны.

Встреча была посвящена вопросам углубления межгосударственного сотрудничества в сфере экономики, активизации консульского взаимодействия между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"