Туркменский лидер провел переговоры с главой правительства Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября в Куала-Лумпуре в рамках официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Малайзию состоялись туркмено-малайзийские переговоры на высшем уровне с премьер-министром Малайзии Дато Сри Мохд Наджиб Тун Абдул Разаком.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, финансов и инвестиций, высоких технологий, текстильной индустрии, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства, транспорта и связи.

По итогам переговоров состоялось подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Туркменистана и правительством Малайзии об экономическом, научном и техническом сотрудничестве, меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о сотрудничестве в области спорта, а также совместного коммюнике по случаю официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Малайзию.

После официального обеда в его честь туркменский лидер отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"