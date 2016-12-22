Туркменский лидер провел в Куала-Лумпуре ряд двусторонних встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября пребывающий с официальным визитом в Малайзии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Куала-Лумпуре ряд двусторонних встреч и переговоров.

В частности, туркменский лидер принял президента нефтяной компании "Petronas" Датука Ван Зулкифли Ван Ариффина, председателя нижней палаты Парламента Малайзии Пандикара Амина Хаджи Мулиа, а члены туркменской делегации посетили ряд высших учебных заведений страны.

По итогам встреч были подписаны Соглашения о сотрудничестве между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Малайзийским университетом управления и науки, Национальным институтом спорта и туризма Туркменистана и Колледжем университета KDU Малайзии, а также Меморандумы о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом транспорта и связи и Куала-Лумпурским университетом (UniKL), между Международным университетом нефти и газа, Компанией "Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" и Технологическим университетом "Petronas".

ИП "ТУРКМЕНинформ"