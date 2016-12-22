В Авазе обсуждают возможности инвестиционного потенциала Туркменистана

В Авазе обсуждают возможности инвестиционного потенциала Туркменистана10.11.2016 11:52
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября в Конгресс-центре в Национальной туристической зоне "Аваза" начал двухдневную работу 8-й Международный инвестиционный форум. Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
Основной темой мероприятия стало обсуждение путей повышения инвестиционной привлекательности Туркменистана за счет внедрения высоких технологий в различные сферы национальной экономики и модернизации производственного комплекса, повышения экспортной конкурентоспособности предприятий страны.
ИП "ТУРКМЕНинформ"