Туркменский лидер поздравил вновь избранного президента США

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание новому Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с поздравлениями по случаю его победы на выборах.

В своем послании глава государства выразил Дональду Трампу искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному американскому народу – прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"