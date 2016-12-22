В Узбекистане прошли Дни туркменской культуры

В Узбекистане прошли Дни туркменской культуры11.11.2016 11:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября в Бухаре состоялось торжественное закрытие Дней культуры Туркменистана в Узбекистане, стартовавших двумя днями ранее в Ташкенте.
Культурная акция включала в себя выставку произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана, творческие встречи с участием деятелей культуры и искусства двух стран, демонстрацию фильмов "Махтумкули" и "Состязание", а также концертные выступления туркменских артистов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"