В Узбекистане прошли Дни туркменской культуры

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября в Бухаре состоялось торжественное закрытие Дней культуры Туркменистана в Узбекистане, стартовавших двумя днями ранее в Ташкенте.

Культурная акция включала в себя выставку произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана, творческие встречи с участием деятелей культуры и искусства двух стран, демонстрацию фильмов "Махтумкули" и "Состязание", а также концертные выступления туркменских артистов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"