Обсуждены приоритетные вопросы развития государства

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизни страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о реализации внешнеполитического курса страны, деятельности национального парламента, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, текущем положении дел в сферах экономики, сельского хозяйства, транспорта и связи, культуры, здравоохранения и других, подготовке к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам встречи туркменский лидер подписал Постановление об утверждении Положения об обязательном государственном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (перевозчиков) перед третьими лицами, Постановление о совершенствовании деятельности Государственной национальной службы "Türkmenhowaýollary", Постановление "Об объявлении конкурса среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей на соискание премии Президента Туркменистана".

ИП "ТУРКМЕНинформ"