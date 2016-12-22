Новый посол Туркменистана в РФ вручил верительные грамоты Владимиру Путину

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В среду, 9 ноября, в Кремле в Москве прошла торжественная церемония вручения верительных грамот послов 19 иностранных государств Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Наряду с зарубежными коллегами свои верительные грамоты российскому лидеру вручил и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Батыр Ниязлиев.

Напомним, что кандидатура Б.Ниязлиева была утверждена Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в ходе заседания правительства, состоявшегося 14 октября.

С января текущего года он занимал должность заместителя министра иностранных дел по работе с международными организациями, а до этого являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Кыргызской Республике.

На посту главы туркменской дипмиссии в РФ Б.Ниязлиев сменит Бердымурада Реджепова, в августе нынешнего года назначенного Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Италии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"