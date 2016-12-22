Туркменский лидер поздравил ливанского коллегу

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну с поздравлениями по случаю его победы на выборах.

В своем послании глава Туркменистана выразил искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и достижения успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания Ливанской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"