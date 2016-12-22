Лидер Палестины прибыл в Туркменистан

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Туркменистан с первым официальным визитом прибыл Президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

В рамках пребывания в Ашхабаде лидер Палестины проведет переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, с которым обсудит актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"