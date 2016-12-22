Лидеры Туркменистана и Палестины обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября в Ашхабаде состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим с первым официальным визитом в страну Президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Повестка дня переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран, включала в себя обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, актуальными направлениями которого были названы политическая, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная области, сферы науки и образования, туризма, здравоохранения и другие.

Также Махмуд Аббас пригласил туркменского лидера посетить Палестину с ответным официальным визитом.

По итогам переговоров президенты подписали Совместное заявление, Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Палестина об экономическом сотрудничестве, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Палестина по сотрудничеству в области высшего образования, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Палестина по сотрудничеству в области туризма, Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и развития Туркменистана и Агентством содействия инвестициям Палестины, Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торговой палатой Государства Палестина.

После традиционного выступления для прессы М.Аббас возложил венок к Монументу независимости Туркменистана, посадил дерево на Аллее почетных гостей, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"