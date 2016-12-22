Лидер Палестины завершил визит в Туркменистан

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября Президент Государства Палестина Махмуд Аббас завершил свой трехдневный официальный визит в Туркменистан.

В заключительный день пребывания в Ашхабаде Махмуд Аббас посетил Меджлис Туркменистана, где провел встречу с председателем парламента Акджой Нурбердыевой, ознакомившей главу Палестины с деятельностью вверенного ей ведомства, основными направлениями внутренней и внешней политики страны, проводимыми реформами и преобразованиями. После встречи М.Аббас отбыл из Туркменистана.

К визиту палестинского лидера было приурочено и официальное открытие в туркменской столице Посольства Государства Палестина в Туркменистане, которое провели главы внешнеполитических ведомств двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"