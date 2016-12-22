Руководители зарубежных компаний представили новые проекты главе государства

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с председателем совета директоров компании "БТК Холдинг" (Россия) Таймуразом Боллоевым и председателем правления компании "Ренессанс холдинг" (Турция) Эрманом Ылыджаком.

Встречи были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества, а также возможностей реализации новых совместных проектов в сферах строительства и легкой промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"