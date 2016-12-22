Туркменистан и ЮАР провели межмидовские политконсультации

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана прошли политические консультации между представителями МИД Туркменистана и Южно-Африканской Республики, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел ЮАР Номаиндией Мфекето.

Приоритетными направлениями развития двустороннего партнерства были названы политика, экономика и торговля, международное сотрудничество, ТЭК, текстильная индустрия, гуманитарная сфера и культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"