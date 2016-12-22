Туркменский лидер поздравил новых президентов Молдовы и Болгарии

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания вновь избранным Президенту Республики Молдова Игорю Додону и Президенту Республики Болгария Румену Радеву с поздравлениями по случаю их победы на выборах.

В своих посланиях глава Туркменистана пожелал новым коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания их стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"