Туркменская делегация вернулась из Южной Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана вернулась после визита в Южную Корею, где 16 ноября завершил двухдневную работу 10-й форум по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", который прошел на уровне заместителей министров иностранных дел.

Основными темами прошедшей встречи стали практические аспекты развития сотрудничества стран ЦА и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инноваций и высоких технологий, сельского хозяйства.

Также в рамках визита туркменская делегация провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Республики Корея Юн Бёнсе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"