Глава государства открыл новые объекты МВД в Ашхабаде

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в открытии комплекса объектов Хозяйственного управления при Министерстве внутренних дел - здания и сооружения животноводческого хозяйства, центрального склада и автохозяйства.

После завершения торжественной части туркменский лидер провел выездное заседание Государственного совета безопасности, в ходе которого руководители военных и правоохранительных органов страны отчитались о текущем положении дел во вверенных им структурах, ходе подготовки к обеспечению безопасности на предстоящих в 2017 году 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.

По итогам встречи Президент подписал постановления об утверждении Положений о Государственной службе пожарной безопасности МВД и о лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Также был объявлен выговор министру национальной безопасности Д.Байрамову выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление дисциплины среди подчиненного личного состава.

ИП "ТУРКМЕНинформ"