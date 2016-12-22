Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено текущим вопросам государственной жизни.

Повестка дня встречи включала в себя освещение текущего положения дел в сферах политики, экономики и торговли, сельского хозяйства, транспорта и связи, ТЭК, промышленности, строительства, культуры и других, хода подготовки проекта Государственного бюджета на следующий год и проведению запланированных мероприятий.

По итогам заслушанных отчетов глава государства объявил строгий выговор с последним предупреждением вице-премьеру Б.Ходжамаммедову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, низкий темп проводимых реформ в экономике страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"