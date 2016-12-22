Туркменская делегация отправляется в Латвию

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация в составе представителей правительственных и деловых кругов Туркменистана отправляется с визитом в Латвию.

Визит предпринят с целью участия в предстоящем 21-22 ноября в Риге очередном заседании межправительственной туркмено-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"