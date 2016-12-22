Выражены соболезнования индийскому народу

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди с выражением соболезнований по случаю железнодорожной катастрофы близ города Канпура в штате Уттар-Прадеш, унесшей 20 ноября множество человчеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"