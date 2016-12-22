Посол Туркменистана аккредитован в Канаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Канаде Меред Оразов вручил верительные грамоты Его Превосходительству Генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону.

Меред Оразов также возглавляет туркменскую дипмиссию в Вашингтоне (США). В ходе заседания правительства Туркменистана, состоявшегося 30 сентября, решением главы государства он был назначен одновременно послом Туркменистана в Канаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"