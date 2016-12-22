Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Главными темами совещания стали текущее положение дел в сельском хозяйстве (окончание сбора хлопка и сев озимых), подготовка к зимнему отопительному сезону, запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"