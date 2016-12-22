В Женеве представлен доклад по развитию системы защиты прав и свобод в Туркменистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября делегация Туркменистана представила на проходящей в Женеве 59-й сессии Комитета против пыток второй периодический доклад по выполнению Туркменистаном обязательств, взятых на себя в соответствии с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, к которой страна присоединилась в апреле 1999 года.

Согласно озвученным данным, для выполнения положений Конвенции в Туркменистане был принят ряд нормативно-правовых актов и документов, направленных на защиту прав и свобод человека, совершенствуется деятельность правоохранительных структур страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"