В Румынии обсуждены возможности транспортного потенциала Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября в администрации морского порта Констанца (Румыния) был проведен "круглый стол", посвященный обсуждению транзитно-транспортного потенциала Туркменистана и вопросов создания мультимодальной транспортной инфраструктуры на территории страны.

В заседании, организованном при содействии посольства Туркменистана в Румынии, приняли участие туркменская делегация во главе с исполняющим обязанности руководителя международного порта Туркменбаши, руководители морского порта Констанца, представители ведомств внешней политики и транспорта Румынии, сотрудники дипломатических служб, а также представители крупных транспортных компаний.

ИП "ТУРКМЕНинформ"