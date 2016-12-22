В Ашхабаде обсужден ход подготовки к выборам главы государства

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Ашхабаде состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, которое было посвящено ходу подготовки к предстоящим в феврале следующего года выборам Президента страны.

В ходе заседания были представлены данные об организованных для голосования избирательных участках, как на территории страны, так и за рубежом, обсуждены вопросы их технического оснащения, а также определения составов участковых избирательных комиссий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"