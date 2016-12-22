В Риге обсуждены вопросы развития туркмено-латвийского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Риге завершило двухдневную работу 3-е заседание межправительственной туркмено-латвийской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по таким направления, как политика, экономика и торговля, транспорт и связь, строительство, ИКТ, наука, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"