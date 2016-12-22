Депутаты Меджлиса провели очередное заседание

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в Меджлисе Туркменистана состоялось очередное заседание депутатов 5-го созыва, на котором был принят ряд новых законов и нормативно-правовых документов.

Главной темой заседания стало рассмотрение проекта Закона Туркменистана "О Государственном бюджете Туркменистана на 2017 год". По результатам обсуждения проект был единогласно принят всеми парламентариями.

В частности, было озвучено, что доходы Госбюджета 2017 года составят 103 571,6 миллиона манатов и будут сформированы за счет поступлений от сфер ТЭК, химической промышленности, энергетики, строительства, текстильной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и связи, а расходы составят 104 871,6 миллиона манатов, которые пойдут на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного социального обеспечения, ЖКХ.

Кроме того, на заседании были рассмотрены проекты постановлений "О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам", "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2015 год", законов "Об Омбудсмене", "Об оказании психиатрической помощи", "О народном художественном творчестве Туркменистана", "О продовольственной безопасности" (в новой редакции), "О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана", "О внесении дополнения и изменения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях", "О внесении изменения в Уголовный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений в Семейный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О дипломатической службе" и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"