Новый посол Австрии приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) Герхард Сайллер вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой, принявшей их по поручению главы государства, и посетил туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе проведенных встреч состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития туркмено-австрийского сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика и международное сотрудничество, торговля и экономика, наука и образование, а также культура.

Ранее послом Австрии в Туркменистане (с ноября 2012 года) являлся Вольфганг Баняй.

ИП "ТУРКМЕНинформ"