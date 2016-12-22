Новый посол Эфиопии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Туркменистане Аялев Гобезе Воркнехи вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Акдже Нурбердыевой.

В тот же день новый глава дипмиссии Эфиопии посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе проведенных встреч стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, технологий, науки, образования и культуры, спорта и туризма.

Напомним, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Эфиопией были установлены в ноябре минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"