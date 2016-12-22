Правительство Туркменистана провело очередное заседание

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено текущему положению дел в стране.

На заседании прозвучали отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей, курирующих национальный парламент, ведомства внешней политики, ТЭК, экономики и торговли, банков и финансов, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, культуры и других, а также был освещен ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, а также приближающемуся разднованию Нового года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"