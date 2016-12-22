Новый посол Канады прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) Кристофер Джон Кутер вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Акдже Нурбердыевой и посетил туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сферах политики, международного сотрудничества, обеспечения безопасности, экономики и торговли, высоких технологий, использования альтернативных источников энергии, науки и образования, культуры, спорта и туризма.

Кристофер Джон Кутер сменит в должности Джона Холмса, который был аккредитован в качестве главы канадской дипмиссии в Туркменистане в марте 2013 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"