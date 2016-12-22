Туркменский лидер провел встречи с зарубежными гостями транспортного форума в Ашхабаде

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими в страну для участия в открывшейся сегодня в Ашхабаде Глобальной конференции по устойчивому транспорту Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Занниером, первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым, первым заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Рустамом Азимовым, президентом Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Навазом Шарифом.

Встречи были посвящены роли и значению проводимого под эгидой ООН транспортного форума, а также актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"