Туркменские земледельцы отмечают Праздник урожая

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане празднуется Праздник урожая, знаменующий собой окончание сельскохозяйственных работ в текущем году.

По этому случаю земледельцев поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. В обращении туркменского лидера говорится:

"Ежегодно в последнее воскресенье ноября в Туркменистане широко отмечается Праздник урожая, олицетворяющий гордость народа за богатства, созданные своим усердным трудом, выражающий любовь к родной земле.



Праздник урожая – знак высокого уважения, проявляемого государством к добросовестной работе туркменских дайхан, отметил глава государства в поздравительном Обращении. Это один из древнейших национальных праздников, уходящий корнями вглубь веков. В нем нашли отражение духовные ценности и традиции народа, его сплоченность, трудолюбие, благородство.



В результате реализуемых программных мер в Туркменистане выращиваются высокие урожаи пшеницы, овощей, фруктов и ягод, бахчевых, украшающих сачаки каждой семьи, символизируя благополучие народа.



В текущем году земледельцы страны благодаря своему самоотверженному труду успешно выполнили договорные обязательства по заготовке хлопка. Глава государства выразил уверенность, что мастера "белого золота" будут и впредь демонстрировать высокие показатели.



Кардинальное реформирование АПК, принимаемые взвешенные решения направлены на обеспечение продовольственного изобилия, наращивание объемов экспорта продукции отменного качества, производимой на туркменской земле.



Мы создаем все условия для высокопродуктивной работы земледельцев, получения щедрых урожаев, добросовестным трудом приумножая свой достаток.

Ярким свидетельством тому – регулярные закупки современной мощной техники и агрегатов, которые служат дайханам хорошим подспорьем в выращивании сельскохозяйственных культур в соответствии с агротехническими нормами, быстром и без потерь сборе полученного урожая. Это также обеспечение земледельцев по льготным ценам минеральными удобрениями, повышающими плодородие почвы, качественными семенами и химическими средствами для борьбы с сельхозвредителями, проведение своевременных расчетов с производителями за сданную продукцию.



На деятельную заботу государства сельчане отвечают вдохновенным трудом, возделывая на священной туркменской земле богатые урожаи и внося достойный вклад в развитие отечественного аграрного сектора.



Предоставление в нашей стране экономических льгот производителям сельскохозяйственной продукции, чествование передовых арендаторов и землевладельцев служат знаком высокой оценки и глубокого почитания их труда.



Мы будем и впредь создавать все условия, чтобы мужественные дайхане, возделывающие изобильные урожаи, органично сочетая исконные земледельческие традиции с достижениями современной науки, могли добросовестным трудом приумножать свое благосостояние, жить счастливо, а также для воспитания нового поколения умелых аграриев".

ИП "ТУРКМЕНинформ"