В туркменской столице открыто новое здание представительства ООН в Туркменистане

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября в Ашхабаде прошла торжественная церемония открытия нового здания Представительства Организации Объединенных Наций в Туркменистане.

В церемонии приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и прибывший в туркменскую столицу для участия в Глобальной конференции по устойчивому транспорту Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Туркменский лидер и глава ООН лично ознакомились с оснащением нового здания, а также провели переговоры по вопросам активизации двустороннего взаимодействия в сферах политики, обеспечения безопасности, энергетики, охраны окружающей среды, транспорта и связи и других.

В завершение церемония открытия глава государства от имени правительства Туркменистана подарил Представительству ООН автомобиль представительского класса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"