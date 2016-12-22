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В Ашхабаде прошел транспортный форум
27.11.2016 19:43

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде завершила работу 1-я Глобальная конференция по устойчивому транспорту, стартовавшая накануне под эгидой Организации Объединенных Наций в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана с участием множества зарубежных гостей - глав государств, членов правительств, руководителей отраслевых министерств и ведомств, представителей Организации Объединенных Наций, ее комиссий и специализированных учреждений, а также ОБСЕ, ОЭС, ШОС, СНГ, ВТО, Европейской комиссии, Всемирного банка, ЕБРР и других профильных международных организаций, таких как Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Международная организация гражданской авиации (ICAO), Международный союз железных дорог (UIC), Международная дорожная федерация (IRF), Международная автомобильная федерация (FIA), Международная морская организация (IMO), Межправительственная комиссия по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), Международное энергетическое агентство (IEA), Международный союз электросвязи (ITU) и другие.

В рамках торжественной церемонии открытия и пленарного заседания конференции состоялись выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которые призвали к консолидации усилий для решения глобальных вопросов в транзитно-транспортной сфере с учетом требований экологической безопасности и выработке современных механизмов по реализации Целей устойчивого развития, отвечающих реальным целям и требованиям партнерства.

Основными темами конференции стали вопросы создания разветвленных логистических и транзитно-транспортных систем, внедрения высоких технологий и инноваций при строительстве транспортной инфраструктуры и использования альтернативных, экологически чистых возобновляемых источников энергии для обеспечения экологического баланса, ресурсосбережения и энергоэффективности, развития транспортной дипломатии и международного сотрудничества, что в итоге будет способствовать развитию мировой экономики, инклюзивному росту, созданию рабочих мест, снижению уровня бедности, строительству социальных объектов, открытию рынков, гендерному прогрессу, повышению благосостояния уязвимых слоев населения.

Среди других тем были - общественный транспорт XXI века, энергетика и транспорт, мультимодальные транзитно-транспортные перевозки, финансирование устойчивого транспорта, обеспечение безопасности дорожного движения, наращивание международного взаимодействия в этих сферах.

Конференция продолжила свою работу в формате тематических секционных заседаний "Устойчивый транспорт в центре внимания Целей Устойчивого Развития", "Проблемы и возможности для развития сельского транспорта: предоставляя приоритетный доступ наиболее отдаленным районам", "Проблемы изменения климата и их решение посредством развития устойчивого транспорта", "Городская инфраструктура для грузовых и пассажирских перевозок".

В рамках форума и визита в Ашхабад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна также было проведено мероприятие "Реализация ЦУР в Туркменистане: структура и основа двухстороннего сотрудничества в рамках имплементации Повестки дня 2030". Также участники форума провели ряд двусторонних встреч. Кроме того, запланирован Транспортный бизнес-форум.

По итогам проведенных переговоров и мероприятий был подписан ряд документов, в том числе:

  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Чили о налаживании механизма консультаций по направлениям, представляющим взаимный интерес,
  • Протокол об обмене письмами о ратификации Конвенции между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доходы,
  • Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о воздушном сообщении между их соответствующими территориями и за их пределами,
  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея,
  • Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения о намерениях дальнейшего развития сотрудничества в области транспорта,
  • Протокол встречи между делегациями авиационных ведомств Туркменистана и Кыргызской Республики,
  • Договор между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения для выполнения финансируемых Фондом ООН в области народонаселения Планов действий на 2016-2020 годы, утвержденных в рамках сотрудничества по реализации Страновой программы для Туркменистана,
  • План действий между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения на 2016 год,
  • План действий между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения на 2017 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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