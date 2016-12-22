Туркменский лидер выразил соболезнования народу Ирана

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с выражением соболезнований по случаю произошедшей днем ранее в городе Шахруд провинции Семнан железнодорожной катастрофы, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.



В своем послании глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"