Глава государства провел ряд двусторонних встреч

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел двусторонние встречи с гостями прошедшей в Ашхабаде Глобальной конференции по устойчивой транспортной системе Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, Вторым Президентом Национального Совета Австрийской Республики Карлхайнцем Копфом, Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждались актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также роль и значение транспортного форума в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"