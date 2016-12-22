Выражены соболезнования народу Кубы

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Председателю Государственного Совета Республики Куба Раулю Кастро Рус с выражением соболезнований по случаю кончины его брата – бывшего Председателя Государственного Совета Республики Куба Фиделя Кастро Рус.

В своем послании туркменский лидер отметил заслуги бывшего кубинского лидера и передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Республики Куба.

ИП "ТУРКМЕНинформ"