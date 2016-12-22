advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
22.12.2016 / 17:54 msk / 19:54 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
В Ымамназаре введена в строй новая транспортная магистраль
29.11.2016 11:25

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов вместе со своим коллегой Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани провел на железнодорожной станции Ымамназар торжественную церемонию ввода в строй первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора - Атамырат-Ымамназар-Акина.

Протяженность новой магистрали составялет 88 километров, вдоль нее построены 2 крупных моста, вокзалы Гулистан и Ымамназар, новые станции и ряд необходимых объектов технического и социального назначения.

Перед началом церемонии главы двух государств осмотрели здание железнодорожного вокзала на станции и провели здесь двусторонние переговоры по актуальным вопросам сотрудничества, после чего посетили дежурно-диспетчерское и таможенное отделения станции.

Далее президенты проследовали к месту проведения церемонии открытия участка новой железной дороги на туркмено-афганской границе, где выступили с торжественными речами, посвященными роли и значению нового грузового и транспортного коридора, с открытием которого государства-участники проекта получат выход на новые рынки и новый импульс для развития национальных экономик, а также будут интегрированы в мировую транспортную сеть.

Затем главы Туркменистана и Афганистана по телемосту дали "добро" на ввод в строй расположенного неподалеку нового терминала по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов мощностью 540 тысяч тонн, затянули болты "золотого звена" рельсов магистрали и отправили в путь первый поезд из 46 вагонов с гуманитарной помощью братскому народу Афганистана.

После этого Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани проследовали на станцию Акина на поезде от туркмено-афганской границы и, перерезав символическую ленту, открыли станцию Акина в Афганистане – конечный пункт первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора.

В рамках торжеств в Акине Президент Ашраф Гани вручил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову одну из самых высоких наград Афганистана - Государственную медаль "Gazy Mohammad Akbar Han" за огромный личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя народами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Ымамназаре введена в строй новая транспортная магистраль
Туркменский лидер будет баллотироваться на новый срок
В Туркменистане определен второй кандидат на выборы на пост главы государства
В Туркменистане помилованы заключенные
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Приветствие Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова участникам 21-го международного форума "Нефть и газ Туркменистана-2016"
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
08.12.2016
Выступление Президента Гурбангулы Бердымухаммедова на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана
Обзор прессы с 17 по 23 октября
23.10.2016
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на церемонии открытия Международного аэропорта г.Ашхабада
Обзор прессы с 12 по 18 сентября
19.09.2016
Обращение участников Совета старейшин Туркменистана к народу страны
Обзор прессы с 12 по 18 сентября
15.09.2016
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Copyright © 2016 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿