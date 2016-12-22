В Ымамназаре введена в строй новая транспортная магистраль

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов вместе со своим коллегой Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани провел на железнодорожной станции Ымамназар торжественную церемонию ввода в строй первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора - Атамырат-Ымамназар-Акина.

Протяженность новой магистрали составялет 88 километров, вдоль нее построены 2 крупных моста, вокзалы Гулистан и Ымамназар, новые станции и ряд необходимых объектов технического и социального назначения.

Перед началом церемонии главы двух государств осмотрели здание железнодорожного вокзала на станции и провели здесь двусторонние переговоры по актуальным вопросам сотрудничества, после чего посетили дежурно-диспетчерское и таможенное отделения станции.

Далее президенты проследовали к месту проведения церемонии открытия участка новой железной дороги на туркмено-афганской границе, где выступили с торжественными речами, посвященными роли и значению нового грузового и транспортного коридора, с открытием которого государства-участники проекта получат выход на новые рынки и новый импульс для развития национальных экономик, а также будут интегрированы в мировую транспортную сеть.

Затем главы Туркменистана и Афганистана по телемосту дали "добро" на ввод в строй расположенного неподалеку нового терминала по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов мощностью 540 тысяч тонн, затянули болты "золотого звена" рельсов магистрали и отправили в путь первый поезд из 46 вагонов с гуманитарной помощью братскому народу Афганистана.

После этого Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани проследовали на станцию Акина на поезде от туркмено-афганской границы и, перерезав символическую ленту, открыли станцию Акина в Афганистане – конечный пункт первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора.



В рамках торжеств в Акине Президент Ашраф Гани вручил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову одну из самых высоких наград Афганистана - Государственную медаль "Gazy Mohammad Akbar Han" за огромный личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя народами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"