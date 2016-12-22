Посол Туркменистана аккредитован в Италии

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября в Италии был аккредитован Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана (с резиденцией в Риме) Бердымурад Реджепов, вручивший свои верительные грамоты Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелла.

Б.Реджепов ранее возглавлял туркменскую дипмиссию в Москве (Российская Федерация), совмещая эту должность с руководством представительств Туркменистана в Республике Болгария, Королевстве Испания и Республике Словения. На пост посла в Италии он был назначен решением главы государства 11 августа текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"