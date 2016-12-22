Новый посол Туркменистана приступает к работе в Брунее

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Государстве Бруней-Даруссалам (с резиденцией в Куала-Лумпуре) Я.Маммедов вручил верительные грамоты Султану Государства Бруней-Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиаху.

Я.Маммедов будет совмещать эту должность с руководством туркменской дипмиссией в Малайзии. На пост в Брунее он был назначен решением главы государства в ходе состоявшегося 10 июня заседания Кабинета Министров Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"