Туркменистан примет от Узбекистана эстафету председательства в МФСА

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в Ашхабаде стартовала двухдневная рабочая встреча по координации работы с международными партнерами в рамках подготовки председательствования Туркменистана в Международном Фонде спасения Арала (МФСА) на 2017-2020 годы.

Мероприятие организовано Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана, а также программой GIZ "Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии" с целью обсуждения основных направлений и задач в рамках председательствования Туркменистана в организации, а также вопросов реализации принятых программ и проектов в сферах экологии и охраны окружающей среды.

В 2013-2016 годах в МФСА председательствовал Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"