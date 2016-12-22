Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана провел встречу с представителем МИД Ирана

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад заместителем министра иностранных дел по странам Азии и Океании Исламской Республики Иран Эбрахимом Рахимпуром.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы активизации туркмено-иранских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"