В Ашхабаде проведен туркмено-германский бизнес-форум

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря в Ашхабаде прошел День германской экономики, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация правительственных и деловых кругов Федеративной Республики Германия.

Участников деловой площадки приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Форум был организован с целью углубления партнерства между представителями бизнеса обеих стран, налаживания новых деловых контактов, а также демонстрации потенциала развития национальной экономики Туркменистана, возможностей реализации новых совместных проектов в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, промышленности, строительства, науки и техники, АПК, банков и финансов, здравоохранения и фармацевтики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"