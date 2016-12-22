Подведены итоги работы силовых ведомств Туркменистана

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности, которое было посвящено итогам деятельности военных и правоохранительных органов страны за истекший период текущего года (с января по ноябрь).

В ходе мероприятия прозвучали отчеты глав ведомств обороны, внутренних дел, юстиции, по борьбе с наркотиками, пограничной, таможенной и миграционной служб, прокуратуры, Верховного суда и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"